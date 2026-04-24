俳優・アーティストののんが23日、オフィシャルブログを更新。新バンドを結成したことを報告し、豪華メンバーとの集合ショットを公開して反響を呼んでいる。 この日、「今年もARABAKI」と題してブログを更新したのんは「古市コータローさん、ウエノコウジさん、古市健太さんとやばすぎなバンドを結成しました」と報告。 ギタリストの古市コータロー、ベーシストのウエノコウジ、ドラマーの古市健太とともに階段に腰掛けたクール