のん、“やばすぎなバンド”結成、ARABAKIで初披露へ
俳優・アーティストののんが23日、オフィシャルブログを更新。新バンドを結成したことを報告し、豪華メンバーとの集合ショットを公開して反響を呼んでいる。
この日、「今年もARABAKI」と題してブログを更新したのんは「古市コータローさん、ウエノコウジさん、古市健太さんとやばすぎなバンドを結成しました」と報告。 ギタリストの古市コータロー、ベーシストのウエノコウジ、ドラマーの古市健太とともに階段に腰掛けたクールな集合ショットを公開し、バンド名を「のん＆The tears of knight」と明かした。
さらに「今日のリハも、私は大興奮」とリハーサルの様子を振り返り、「日本ではアラバキで初演奏です。来てね」と呼びかけた。
個性あふれる面々が並ぶ姿が印象的で、新バンドへの期待が高まる内容にファンから「雰囲気あるねえ」「会場でお待ちしてます」「初演奏かんばってね」「のん & the tears of knight の目力が効いたのんちゃん 美しい」「かっこいい」などの声が寄せられている。
この日、「今年もARABAKI」と題してブログを更新したのんは「古市コータローさん、ウエノコウジさん、古市健太さんとやばすぎなバンドを結成しました」と報告。 ギタリストの古市コータロー、ベーシストのウエノコウジ、ドラマーの古市健太とともに階段に腰掛けたクールな集合ショットを公開し、バンド名を「のん＆The tears of knight」と明かした。
個性あふれる面々が並ぶ姿が印象的で、新バンドへの期待が高まる内容にファンから「雰囲気あるねえ」「会場でお待ちしてます」「初演奏かんばってね」「のん & the tears of knight の目力が効いたのんちゃん 美しい」「かっこいい」などの声が寄せられている。