お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が22日、オフィシャルブログを更新。夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木が６歳の長女・こうめちゃんを出迎えた際の微笑ましい親子ショットを公開し、反響を呼んでいる。 この日、小原は「出迎え★」と題してブログを更新し「ちょうどいいタイミングで仕事から帰ってきたお父さん！」と切り出し、「出迎えました」と小学校から帰宅した娘を夫が出迎えたことを報告。 さらに「