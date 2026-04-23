新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、韓国の動画配信サービス・TVINGオリジナルコンテンツの大人気恋愛リアリティショー『乗り換え恋愛』のシーズン４となる『乗り換え恋愛４』を４月29日（水・祝）夜10時より国内独占配信を開始する。 『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で生活し、過去の恋と新たな出会いの間で葛藤する姿を赤裸々に描いた韓国の恋愛リアリティー番組。誰が誰の