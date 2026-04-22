４月22日に開催されたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第17節で、２位のガンバ大阪と10位のアビスパ福岡が前者のホームで対戦した。ホームチームは８分に決定機を迎える。カウンターから山下諒也が一気にドリブルで持ち上がり、ラストパスを供給。これを受けたイッサム・ジェバリが柔らかいシュートで狙うも、左のポストを直撃した。それでもその１分後、左サイドを抜け出した中野伸哉のクロスを山下が頭で折り返し