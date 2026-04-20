【後編（全2回）】遺体は風呂場で解体、骨は高温で粉にする……。埼玉県で1993年、愛犬家ら4人が相次いで殺害された事件で、殺人や死体損壊遺棄などで死刑が確定した関根元・死刑囚が東京拘置所で死亡してから9年あまり。「第一の殺人」が起きたのは33年前の4月20日とされている。前編では、戦後最大級の大量殺人者、関根の恐るべき殺人の手法と、家庭での素顔について報じた。後編では、関根が家庭内で行っていた恐怖支配の実態