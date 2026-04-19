Image: Tsutsui合同会社 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。口当たりの繊細な薄口グラスは、飲み物本来の風味を鮮やかに引き出してくれます。でも、その壊れやすさからつい「来客用」になりがちで、食器棚の奥で出番を待っていることも多いもの。一方、毎日使うグラスはその頼もしい厚みがどこか味の輪郭をぼやけさせている気がします。美味しさを