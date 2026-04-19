IHGホテルズ＆リゾーツは、「3連泊で1泊無料リゾートキャンペーン」を4月15日から5月1日まで開催する。IHGワンリワーズ会員限定で、アジア太平洋地域のリゾートホテルのスイート、プレミアムルームが対象となる。3連泊ごとに1泊分が無料になるほか、朝食が無料となる。宿泊期間は4月18日から12月31日まで。予約期限は宿泊日の3日前まで。キャンセルは宿泊日の3日前まで無料。1滞在最長30泊までとなる。日本国内では、ANAインターコ