インスタグラム更新クロアチア出身の元格闘家、ミルコ・クロコップ氏が17日までに自身のインスタグラムを更新。強烈なキックを放つミット打ち動画を公開した。現役時代を彷彿とさせる凄まじい打撃音に、海外ファンからは驚きの声が上がっている。黒のトレーニングウェア姿のクロコップ氏は、スタッフが構えたミットに向けて強烈キックを連発。分厚い筋肉から繰り出される一撃がめり込むたび、道場内に打撃音が轟いた。鍛え抜