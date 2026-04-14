お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが13日までにオフィシャルブログを更新。“酔っ払いパパ”の様子を動画とともに公開し、ファンから反響を呼んでいる。 あいさんのブログは、８歳の娘・さくらちゃんや愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。 11日、あいさんは「酔っ払い