[4.11 J1百年構想リーグEAST第10節 G大阪 0-1 C大阪 パナスタ]ガンバ大阪とセレッソ大阪の大阪ダービーが11日に行われ、敵地に乗り込んだC大阪が1-0の完封勝利を飾った。11連戦中のG大阪は前半32分、DF半田陸が相手選手からボールを奪った際に接触のなかった左膝を痛めるアクシデントが発生。担架には乗らず歩いてピッチから退いたものの、15日にはAFCチャンピオンズリーグ2準決勝第2戦を控えるなかで状態が心配される。一方