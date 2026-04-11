人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さんの「グリーンピースとニンジンの白和え」レシピをご紹介。混ぜるだけで簡単にできる白あえ衣は、ニンニクの香りを効かせることで、いつもと違った味わいを楽しめます。グリーンピースとニンジンが色鮮やかな白あえ混ぜるだけの簡単白あえ衣に、ニンニクの香りをプラス。●グリーンピースとニンジンの白あえ【材料（4人分）】 グリーンピース（サヤから出したもの）200g ニンジン1／2