人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さんの「グリーンピースとニンジンの白和え」レシピをご紹介。混ぜるだけで簡単にできる白あえ衣は、ニンニクの香りを効かせることで、いつもと違った味わいを楽しめます。

グリーンピースとニンジンが色鮮やかな白あえ

混ぜるだけの簡単白あえ衣に、ニンニクの香りをプラス。

●グリーンピースとニンジンの白あえ

【材料（4人分）】

グリーンピース（サヤから出したもの）200g

ニンジン1／2本

豆腐（木綿）1丁（300g）

A［オリーブオイル大さじ1 砂糖小さじ1 ニンニク（すりおろす）小さじ1／2 塩、コショウ各少し］

塩適量



【つくり方】

（1） 豆腐はペーパータオルで包んで重しをし、30分ほどおいて水切りをする。ニンジンは1cmに角に切る。

（2） ボウルに（1）の豆腐をくずし入れ、Aを加えて泡立て器で混ぜ合わせる。

（3） 鍋に（1）のニンジンと水適量（分量外）を入れて火にかけ、沸いたら中火にし、グリーンピースを加える。やわらかくなるまでゆでてザルに上げ、塩をふって常温まで冷ます。（2）に加えてあえる。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう