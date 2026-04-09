私たちは日々、たくさんのものに囲まれて暮らしています。「キッチン用品や日用品、食品など、暮らしのアイテムは“安心のスタメン”である定番品と“気持ちが満たされるお気に入り”である愛用品を決めています」というのは、ライフオーガナイザー・ESSEベストフレンズ101エディターのきくともさん。ものを選んだり考えたりする時間と手間を手放し、お気に入りのものに囲まれた心地よい暮らしについて語ります。定番品があると「