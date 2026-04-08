犬に嫌われる飼い主の『絶対NG行為』６選 家族の中で、なぜか自分だけ愛犬から距離を置かれている……。そう感じることはありませんか。犬に嫌われてしまう飼い主には、ある特徴や原因があります。ここでは、犬に嫌われる飼い主がやりがちな絶対NG行為をみていきましょう。 1.犬を尊重しない強引なスキンシップ 愛犬を可愛がっているのに、なぜ避けられるのだろう。そう悩んでいる方の中には、過剰にスキンシップを求