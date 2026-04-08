2026年2月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。健康・食生活部門の第2位は――。▼第1位焼酎でもウイスキーでもない…医師｢血糖値を下げ強い抗酸化作用のあるおすすめの"お酒の種類"｣▼第2位リンゴでもバナナでもない…2カ月で30kg減量した男が唯一積極的に食べた｢スーパーで買える果物｣の名前▼第3位だから老後の健康寿命に差が出る…医師が明言する｢がんを寄せつけない人｣が食べ