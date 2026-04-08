物価高でキツイけど、昼飯はコンビニでサッと済ませたい。そんなわがままに対応すべく、コンビニで安く満腹になれる技をその道のプロたちに聞いてみました！【写真】コンビニランチ500円以下の満腹コスパコーデ【コンビニでお得に買う小ネタ集】食料品の値上げラッシュが重なり、家計の負担が高まっている。なるべくコスパよくコンビニランチを手に入れるにはどうしたらいい？コンビニジャーナリストの吉岡秀子氏はこう解説する