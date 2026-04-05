ものを手放し、暮らしが好転した人の実例を紹介します。ミニマリストとしてインスタフォロワー数は10万人超のますみさん（39歳、夫と長男、二男、義母と5人暮らし）は、10年前はものをためこんで自信のなさを埋めようとしていたそう。そこから、持ちものを9割捨てたら、人生が激変！少ない勇気でものを手放すコツや、上手に捨てるコツを教えてもらいました。ものを手放したら、今ある幸せに気がつき人生が好転元汚部屋の住人だっ