県の事業に対する包括外部監査の結果が発表され、県が実施している人材確保支援事業が「利用者に届いていない」との指摘がありました。「包括外部監査」は、弁護士や公認会計士ら外部の専門家が毎年、県の事業に対し行っています。今回は、2024年度に行った県の人材確保支援事業、68事業を対象に行われました。監査の結果、改善を求める「指摘」は6件で、このうち県が徳島市に開設している就職支援窓口「とくしまジョブステー