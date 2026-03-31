AppleがAIを用いたコーディング手法であるバイブコーディング関連のアプリケーションに対する取り締まりを強化し、一部のバイブコーディングアプリは既にApp Storeから削除されていることが報道により明らかになりました。Apple Kicks Vibe Coding App Out of App Store, Escalating Crackdown - The Informationhttps://www.theinformation.com/articles/apple-kicks-vibe-coding-app-app-store-escalating-crackdownApple pulls