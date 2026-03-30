バブリーキャラでおなじみの平野ノラさん。元汚部屋出身だった過去から一転、片付け本を出すほどの達人に。そんなノラさんですが、娘さんが使わなくなったキャラクターグッズや、手づくり作品の片付けに最近は力を入れているそう。詳しく聞いてみました。娘が5歳になりましたやっぴー！まだまだ寒さが続きますが、桜もチラホラ。本能的にピンクを欲して春めいている自分に気づきます。そのうち、全身ピンクで浮かれて歩くおばさ