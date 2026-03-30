50年以上にわたり、県民の海の足として親しまれてきた南海フェリー。その歴史を振り返ります。 こちらは開業当初1975年の映像。最初は小松島港から発着していました。 以降50年以上にわたり、徳島から関西への交通手段として県民に親しまれます。当時の関西への交通手段はほとんどが海路。旧国鉄の小松島線を乗り継ぎ、南海フェリーではじめて大阪へ行ったという人も多かったのではないでしょうか。もちろん、県