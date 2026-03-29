40代後半から50代にかけて訪れる更年期は、女性ホルモンの減少により、心身にこれまでにない大きな変化が生じます。それを乗りきる鍵は、自分の心と体の変化を知ること。ここでは、産婦人科医・高尾美穂先生に、ノートを使ったセルフケア方法や、更年期の心身のゆらぎとうまくつき合うヒントについて教えてもらいました。心身の変化に気づくことで対処のヒントが見つかる不調な日が増えたり、感情の波が大きくなったり…。更年期に