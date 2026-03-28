徳島財務事務所による県内企業の2026年3月までの3か月間の景況判断は、全ての産業で「下降」が拡大しています。徳島財務事務所では、2026年1月から3月までの3か月間の景況判断について県内企業98社にアンケートを行い、91社から回答を得ました。それによりますと、景気が「上昇」していると答えた企業の割合から「下降」していると答えた企業の割合を引いた数値はマイナス15.4ポイントで、前の3か月から13.3ポイント悪化しま