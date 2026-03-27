おトクなスーパーとして人気の業務スーパー。なかでも冷凍野菜は、手軽で使い勝手がよく、常備している人も多い定番アイテムです。ただ、種類が豊富なため、「どれを選べばいい？」「どう使いきる？」と迷ってしまうことも。そこで今回は、業務スーパーに8年以上通い続けている育児漫画家・モチコさんに、実際にリピートしている冷凍野菜とおすすめの使い方を教えてもらいました。コスパも使い勝手も優秀なアイテムばかり。毎日の