サーフィンを通して県南の海の魅力を感じてもらい、医療従事者の確保につなげようと、牟岐町の海部病院に3月26日、藍染めしたサーフボードが贈られました。「藍染めサーフボード」が贈られたのは、牟岐町の海部病院です。寄贈式では、阿南市でサーフィンの魅力を伝える「ANAN SURFGALLERY」代表で、ボードを制作した武知虎南さんから、海部病院の影治照喜院長に藍染めサーフボ