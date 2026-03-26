イタリア代表のジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が25日、3大会ぶりのワールドカップ出場が懸かる欧州プレーオフ準決勝の前日会見に出席して「戦術面でも精神面でも万全な準備をしなければいけない」と気を引き締めた。『ガゼッタ・デロ・スポルト』が伝えている。イタリアは2006年大会で優勝したものの、以降の2大会はグループリーグ敗退。さらにその後の2大会は予選敗退とまさかの結果が続いている。北中米W杯予選はノルウェー