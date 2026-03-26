NY原油先物5月限（WTI）（終値） 1バレル＝90.32（-2.03-2.20%） 米国とイランの停戦協議が週内にも始まる可能性があるなか、イスラエルのチャンネル１２が、ウィトコフ米特使とクシュナー氏が策定を進めている仕組みに基づき、まもなく１カ月の停戦期間が発表されると報道したことが重し。米ニューヨーク・タイムズ（ＮＹＴ）によると、米国はイランに戦争終結のための計画を送付し、１ヶ月の停戦を提