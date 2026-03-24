2025年、那賀町の自宅に放火したとして逮捕・送検された男性について、徳島地検は3月23日、鑑定留置の結果、不起訴処分としました。不起訴処分となったのは、住所不定・無職の38歳の男性です。男性は2025年10月、当時、母親と同居していた那賀町の自宅に火をつけ、全焼させたとして、12月に現住建造物等放火の疑いで逮捕・送検されました。逮捕当時、男性は「自分がやったことに間違いない」と容疑を認めていましたが、その後、徳