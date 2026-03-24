年々、不妊に悩むカップルが増加傾向にあることを受け、徳島大学病院は3月24日、オンラインでの不妊相談を開始したと発表しました。現在、不妊検査、治療の経験がある夫婦は4.4組に1組と、年々増加傾向にあります。徳島大学病院はこれまで、県からの委託を受けて不妊専門相談センターを設置し、対面による相談を受け付けていました。しかし、遠方に住んでいたり、多忙で決められた時間に受診できなかったりと、対面での相談