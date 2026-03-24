県内全ての公立小中学校で3月24日、一斉に修了式が行われました。子どもたちにとって25日から待ちに待った春休みです。徳島市国府町の南井上小学校では24日、約350人の児童が体育館に集まり、修了式が行われました。式では榎本久美校長が子どもたちに向け「新学期に新しい目標を持った元気いっぱいのみなさんに会えることを楽しみにしています」と挨拶しました。このあと児童らはそれぞれの教室に戻り、担任の先生から一人一人に通