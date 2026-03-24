色鮮やかなチョコスプレーをふんだんに使用した、まさに“子どもの夢”をそのまま現実にしたようなボリューム満点のサンドイッチが登場。株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、3月31日より、新シリーズ「セブン‐イレブンよくばりサンド」から新商品「セブン‐イレブンよくばりサンド カラーチョコ＆ホイップサンド」を全国（沖縄県を除く）で順次発売します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ピンク色の