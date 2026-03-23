徳島大学の卒業式と修了式が3月23日行われ、1728人が門出の日を迎えました。徳島大学では、学部生、大学院生あわせて1728人が旅立ちの日を迎えました。23日、徳島市のアスティとくしまで行われた式では、6つの学部と大学院の総代に河村保彦学長から、それぞれ学位記が手渡されました。（徳島大学・河村保彦学長）「明日をもしれないこの不確実な時代に、多様な人との対話を通じてリアルな課題に気づき、考えに考え、そしてなお考え