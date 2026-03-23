3月22日夜、徳島市の川で男性が自転車とともに転落しているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。男性が転落していたのは、徳島市八万町の住宅街を流れる冷田川です。警察によりますと、22日午後8時30分ごろ、通行人が川の中で仰向けに倒れている男性を発見して、警察に通報しました。川に落ちていたのは徳島市に住む60代の男性で、発見時、意識不明の状態だったということです。男性は病院に運ばれましたが、約1時間30分