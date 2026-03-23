Photo: 三浦一紀 堅実さを絵に描いたような。パナソニックのノートPCシリーズ「Let's Note」の新製品「SC7」と「FC7」が発表されました。Let's Noteは、今年で30周年。「頑丈」「軽量」「長時間」というコンセプトは発売当初から変わらず、今回のモデルではシリーズ初の「Copilot+ PC」となり、AIにも強くなりました。新製品発表会で実機に触れてきたので、レポートします。賢くなっても軽く