春の阿波路を駆け抜けるとくしまマラソンが、3月22日午前9時にスタートしました。吉野川の北岸と南岸を走りぬけ、徳島市南田宮のワークスタッフ陸上競技場を目指す42.195キロのコース。沿道の声援を受けて、ランナーたちが懸命の走りを見せています。