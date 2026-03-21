休日はゆっくりしたいのに、気づけば家事や用事に追われていつの間にか1日が終わっていた…なんてことも多いのではないでしょうか。そんななか、「休日の朝の過ごし方を変えたら、家計も心もラクになった」と語るのは、浪費家から節約生活に転換して8年、YouTubeで節約術を発信する3児の母、みさきさん。今回は、みさきさんが「続けてよかった」と実感している、休日の朝習慣を紹介します。習慣1：お弁当をつくる休日に出かける日