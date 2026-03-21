買ったりもらったりして増えがちな食器。年齢を重ね、ライフスタイルが変わってもそのままになっていませんか。YouTube『60歳からの幸せライフ』のライフさんは、夫婦2人暮らしに合わせて食器を見直し、「一軍」だけに厳選。豆皿を活用するなど、無理なく整う食卓の工夫を語ります。4人分の食卓から、2人分の食卓へ以前は4人家族でした。子どもたちが独立し、夫婦2人の暮らしになったことで、食卓の風景も自然と変わりました。【実