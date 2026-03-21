3月末に閉校となる松茂町の長原小学校で21日閉校式が行われ、集まった卒業生らが思い出の校舎に別れを告げました。2025年度いっぱいで閉校となる松茂町の長原小学校。21日の閉校式には卒業生など200人以上が集まりました。長原小学校は1900年に創立、125年の歴史を誇りこれまでに3245人の卒業生が学び舎を巣立っています。式では尾形徳康校長が代表で謝辞を述べたあと、3月17日に卒業した最後の卒業生3人と共に校旗を町に返納しま