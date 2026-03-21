3月20日（金）深夜に放送されたテレビ朝日のビューティバラエティ番組『BeauTV 〜VOCE』では、美のプロたちが教えてくれた選りすぐりのビューティレッスンを振り返る「ビューティテクニックベストセレクション」をお届け。そのひとつとして「エビちゃんも担当！横手さんの美姿勢をつくる足元のケア」が紹介されました。【映像】蛯原友里、MCを務める『BeauTV』の終了を発表約17年間、“金曜は夜更かしするとキレイになる”をテ