小学生の頃、家庭科の授業で使う「裁縫箱」や「エプロン」を選ぶ際、多くのキッズの心を鷲掴みにした、あの「家庭科のドラゴン」がZOZOTOWNとまさかのコラボレーションを果たしました。2026年3月19日正午より、ZOZOTOWN限定でコラボアパレルアイテムの販売および抽選受付が開始されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■25周年を記念し「家庭科のドラゴン」を現代ストリートスタイルにアレンジ「家庭科