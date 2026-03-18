リカバリーウェアをあつかうTENTIALが18日、同社の「BAKUNE」シリーズの一部商品について、偽造品（模倣品）に対する輸入差止申立てが受理されたことを報告。全国の税関において没収など取締りの対象に追加されたことを伝えた。【画像】Perfumeとコラボしたリカバリーウェア「BAKUNE」同社は東京税関に申し立てを行っており、3月16日に受理された。発表で「近年、2次流通サイトやECサイト等において当社の商標や製品形態を不