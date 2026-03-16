株式会社フェリシモは、大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクの1stグラビア写真集『I myaku you.』を2026年4月13日（月）に発売する。（撮影：てんてん監修：2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィス）■ミャクミャクの新しい魅力を感じられる写真集『I myaku you.』は、ミャクミャクの魅力・かわいさを余すことなく詰め込んだ、ファン必見、渾身の一冊。タイトルである「I myaku you.」には、“みんなの脈（鼓