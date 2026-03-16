外出先で髪の乱れが気になったとき、手軽にケアできるプチプラアイテムを紹介します。今回注目したのは、持ち運びできるミニサイズのヘアアイロン「コンパクトヒートヘアコーム（3COINS）」。コームタイプだから、髪をとかす要領で簡単に使えて、ハネや広がりをサッと整えられます。ESSEonlineライターが詳しくレポートします。外出先で本格的なお直しができる、スリコの便利アイテム今回試したのは、3COINSの美容ブランド「and us