外出先で髪の乱れが気になったとき、手軽にケアできるプチプラアイテムを紹介します。今回注目したのは、持ち運びできるミニサイズのヘアアイロン「コンパクトヒートヘアコーム（3COINS）」。コームタイプだから、髪をとかす要領で簡単に使えて、ハネや広がりをサッと整えられます。ESSEonlineライターが詳しくレポートします。

外出先で本格的なお直しができる、スリコの便利アイテム

今回試したのは、3COINSの美容ブランド「and us」の「コンパクトヒートヘアコーム」。自宅でのセットに使うのはもちろん、小さなバッグやポーチにもすっぽり入る小型のヒートコームです。

【写真】実際に使ってみた

※ 一部店舗限定商品

※ 充電時間、使用可能時間は目安です。使用状況により異なります

セット内容は、本体とボリュームたっぷりの取扱説明書。

本体はグレー。少しラベンダーを感じさせる、上品な色合いです。角のない曲線的なコロンとしたデザインとしっとりした質感で、手になじみます。

充電にはUSBタイプCケーブルを使います。充電中は赤ランプが点滅して、満充電時は緑ランプが点灯。充電器とケーブルは同梱されていないため、別途用意する必要があります。

操作は簡単で、右下のスイッチを2秒長押しすると電源ON。OFFにするときも、同じように長押しするだけです。

温度設定は、髪質に合わせて3段階が選べます。緑ランプは75℃、オレンジランプは85℃、赤ランプは95℃。点滅時は温度上昇中で、点灯に変わったら使用できます。

コームは、半月型。いちばん長い両端で約1.7cm（独自に計測）で、中央（1.5cmくらい）にかけて短くカーブしています。

重さは約120g（独自に計測）と軽く、持ち歩くときもそれほど重さを感じないつくりです。

コームの中央には、黒い温熱プレートが。コーム一体型の小さなヘアアイロンは、化粧室の鏡の前など、スペースが限られる場所でも、髪をとかす要領でササッと髪を整えられます。

では、実際に使ってみます。

スリコの「ヘアコーム」を本気レビュー

使用手順は、電源を入れる→温度調整→髪を伸ばすの3ステップ。

まず、保護キャップを外します。本体を横向きにして、中央部を持ちながらキャップ側面を軽く押さえるようにすると簡単に開きます。

スイッチを長押しして電源ON。すぐにコームが温かくなってきて、3分ほど待って使えるようになりました。

取扱説明書によると、コームを使う際は“髪を適量持ち、軽く引っ張りながら内側からコームをとおし、毛流れに沿うようにゆっくり滑らせる”そうです。

筆者の髪は肩上のボブなので、毛先を軽く持っておくとコームをとおしやすかったです。

ポイントは、1カ所に10秒以上使わないこと。そして、熱がとおっていることを確認しながら、少しずつとかすこと。

とかした部分（85度設定）に触れると、ほのかに温かい程度で、ストレートアイロンなどで挟んだときのようなチリつきはありません。

※ コーム部分は熱くなるため、手で触れないように注意

小型のため、手首のスナップを効かせるような動きでとかしていきます。少しコツがいりますが（とくに後頭部）、不器用な筆者でも使っていくうちに慣れてきました。

全体をまんべんなくとかし終えると、毛先がやや内巻きに仕上がります。

あとは、髪表面を整えるように外側からコームをとおします。

基本的にはいつものブラッシングのやり方と変わらないため、とても簡単に髪のうねりや広がりが整ってきます。コームは頭の形に沿ってカーブした形状で、本体も手のひらにちょうどよくフィット。扱いやすく、テクニック不要で使えました。

やけどの原因になるため、コームは直接頭皮にあてないように注意してください。使い慣れるまでは、一番低い緑ランプ（75℃）に設定すると安心かもしれません。

とかしおえるまでにかかった時間は、筆者の髪の長さで約3〜4分ほど。

ヨガなどの運動後、ゴムの結びあとが目立つときに使ったところ、スッとまっすぐに近いストレートヘアに整いました。心なしか、ツヤも出て見えます。

汚れた場合のお手入れは、コームが冷めたことを確認してから乾いた布にふき取るだけ。

とはいえ、毎朝のヘアセットで使うなら、やはりクセをしっかり伸ばせるストレートアイロンのほうが便利。実際に使ってみて、「コンパクトヒートヘアコーム」は、外出先でうねりや広がりが目立つときに整えるという“ちょっとしたクセ直し”の使い方が合っているように感じました。

そのほかには、大きいストレートアイロンを持ち歩きたくない旅行・出張の時などに代わりに持っていくのもいいかもしれません。

気になった人は、店舗や公式通販サイトをチェックしてみてくださいね。

※ 本格的な美容家電につき、取扱説明書を十分に読んでから正しくご使用ください

※ 紹介した商品は、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください