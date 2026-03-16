三井住友カード、CCCMKホールディングス、PayPayは3月24日より、「PayPayポイント」と「Vポイント」の相互交換を開始する。PayPayポイントとVポイントの相互交換がスタートPayPayポイントとVポイントの交換は、PayPayアプリをダウンロードし、PayPayとV会員のアカウント連携をすることで、ユーザーの保有するポイントを相互交換できる。相互交換はPayPayアプリ内での実施となるが、モバイルVカード、およびVポイントアプリ、三井住