世界の富裕層の移住先に、静かな変化が起きている。これまで人気だったドバイから、ある都を選ぶ動きが広がり始めているというのだ。投資銀行やヘッジファンド、さらにはAI企業の拠点移転の話も聞こえてくる。いったいなぜか？ その背景には、中東情勢やエネルギー市場、そして世界の資本の流れが大きく変わり始めている現実がある。 【画像】富裕層がドバイをあきらめ、次の移住先に選んだ「意外な都市」 市場は、常に建