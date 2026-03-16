何もかも面倒臭く、いっそ犬のように誰かの言いなりに生きていきたいと考える無気力な男子高校生。彼が出会った爽やかな生徒会長は、一見人畜無害なようで……。 【漫画】『君が言うには犬の恋』を読む 男子高校生同士の依存をリアルに描く『君が言うには犬の恋』の第1話が、pixivコミックおよびXにて公開された。今回は本作を「ジーンピクシブ」にて連載中の作者・山椒ウオ（@Sansho_Uo_1844）氏に、設定誕生の経緯や