1.猫種 よく鳴くかどうかは、血統や遺伝も関係しています。よく鳴く猫の傾向として、人間とのコミュニケーションを好むだけでなく、日常的にさまざまな鳴き声を発することが知られています。 例えば、シャムなどの東洋系の猫種は、おしゃべりな性質を持つ個体が多く、飼い主さんに積極的に声をかける場面がよく見られます。 一方、ペルシャやブリティッシュショートヘアなどは、あまり鳴かないと言われていま