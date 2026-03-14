ロックバンド「King Gnu」が14日、公式サイトを更新。6月13、14日に予定していた上海公演の中止を発表した。中止の理由を「やむを得ない諸事情により」と説明した。同サイトで「平素よりKing Gnuを応援いただきまして、誠にありがとうございます。2026年6月13日・14日に開催を予定しておりました「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」上海公演につきまして、やむを得ない諸事情により開催を中止させていただくこととなりました」と発